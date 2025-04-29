Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области

НАТО проводит масштабные учения вблизи российских границ второй год подряд, рассказал ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
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