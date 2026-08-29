Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Куда делись сотни тысяч трофейных немецких лошадей после войны

В массовом сознании вермахт — это танковые клинья, «мессершмитты» и мотоциклисты с закатанными рукавами.

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