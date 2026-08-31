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Калуга-поиск

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Аэропорт без самолётов: из расписания Калуги исчез последний авиарейс

Аэропорт без самолётов: из расписания Калуги исчез последний авиарейс

Калужский аэропорт остался без регулярных пассажирских рейсов. Из расписания исчез последний маршрут "Калуга - Калининград", который выполняла авиакомпания "Северсталь".

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