Премию "Лидеры индустрии спорта 2026" дополнили номинацией для стартапов

Специальную номинацию — «Лучший студенческий спорттех-стартап» — создали для премии «Лидеры индустрии спорта 2026» спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и «Сколково».
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