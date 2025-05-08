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Царьград

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Guardian: в Канаде полиция остановила поиски пропавших в лесу детей

Guardian: в Канаде полиция остановила поиски пропавших в лесу детей

В Канаде местная полиция решила остановить поиски брата и сестры в возрасте четырех и шести лет, которые потерялись в лесу в провинции Новая Шотландия.

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