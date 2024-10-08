План Гитлера осуществил руководитель страны. Зачем Хрущев настойчиво передал Крым Украине

Да кого волнует что он п...здел лошарам разводя пропаганду на съезде!! (Как мы знаем он потом целые съезды утилизировал при своих репрессиях!))) В переписке его и Ленина всё цинично и чётко - разделяй и властвуй! А в нарисованной ими от балды УССР по их мненгию было "слишком много рагулей и маловато "пролетарьята" поэтому хотя скажем население Донецко-Криворожской ССР подавляющим большинством трудящихся и населения рвалось к своим в РСФСР, но тупая грызунская сука Джуга в приказном порядке пририсовала их к УССР и приказала всех там насильно украинизировать (хотя там не было никаких хохлов - максимум на южном суржике кое-кто гутарил!)) 😉

SI

Sergey Ivanov

Нашли на кого бочку катить! Оказывается, это «Хрущев заложил мину замедленного действия». Дорогие мои идиот- патриоты! Ну разуйте вы глаза! Когда Хрущев передавал Крым Украине, Украина и Россия составляли единое государство! Так что передача эта носила чисто бюрократический характер. Да и географически логично, если Крым будет в составе Украины. Просто посмотрите на карту. Кстати: Сейчас забрать себе Крым вместе с Новороссией- идея правильная! Уж если мы разделились, то Россия должна забрать себе все русское! Так кто все- таки «заложил мину»? Хрущев, при котором страна была единой, в которой даже не возникал вопрос «Чей Крым» и жила мирно- или нынешние правители, которые разорвали страну на клочки- и сделали это в чисто шкурных интересах. Потому, что каждый из местных князьков мечтал стать Президентом. Кстати: Патриотические умники и Ленина обвиняют в той же «мине замедленного действия». Это по поводу его принципа построения Советского Союза как добровольного объединения республик, с правом выхода... Вот только при Советской власти о выходе из состава СССР никто не помышлял. Страну развалил не Ленин, а Россию лишил Крыма не Хрущев. Виновники- те самые партийные боссы, которые видели себя Президентами.... Или кто- то наивно думает, что если бы победил сталинский проект- то Россия не развалилась бы по своим национальным границам, когда развалилась экономика, а вслед за экономическим базисом не рухнула и идеологическая надстройка- вера в коммунизм? А местные князьки не наплевали бы на конституцию? Так что, уж если и обвинять кого- то- то, пожалуй, Горбачева. Катастрофическое падение государственности началось с него. С его пустой, никчемной болтовни про «перестройку». Он, конечно, понимал, что назрели реформы. Но у него не оказалось политической воли, чтобы эти реформы провести в жизнь. Его вина- в безволии и интеллигентской болтовне там, где нужна была политическая воля и твердость в достижении цели.