19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который позже назовут миной замедленного действия.
План Гитлера осуществил руководитель страны. Зачем Хрущев настойчиво передал Крым Украине
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я в Крыму росла ПОД МАТЫ МЕСТНЫХ МУЖИКОВ, на улицу было не выйти....Мужики после работы собирались в группы и ТАК остервенело материли Хрущева за то, что он передал Крым в состав УССР... НЕ ХОТЕЛИ КРЫМЧАНЕ быть в составе УССР. А хотели быть только в составе РСФСР (России). Хорошо будет, лии плохо будет, как будет, так и будет... НО БЫТЬ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!!
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3 час.
Sergiy Che
Да кого волнует что он п...здел лошарам разводя пропаганду на съезде!! (Как мы знаем он потом целые съезды утилизировал при своих репрессиях!))) В переписке его и Ленина всё цинично и чётко - разделяй и властвуй! А в нарисованной ими от балды УССР по их мненгию было "слишком много рагулей и маловато "пролетарьята" поэтому хотя скажем население Донецко-Криворожской ССР подавляющим большинством трудящихся и населения рвалось к своим в РСФСР, но тупая грызунская сука Джуга в приказном порядке пририсовала их к УССР и приказала всех там насильно украинизировать (хотя там не было никаких хохлов - максимум на южном суржике кое-кто гутарил!)) 😉
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Нашли на кого бочку катить! Оказывается, это «Хрущев заложил мину замедленного действия». Дорогие мои идиот- патриоты! Ну разуйте вы глаза! Когда Хрущев передавал Крым Украине, Украина и Россия составляли единое государство! Так что передача эта носила чисто бюрократический характер. Да и географически логично, если Крым будет в составе Украины. Просто посмотрите на карту. Кстати: Сейчас забрать себе Крым вместе с Новороссией- идея правильная! Уж если мы разделились, то Россия должна забрать себе все русское! Так кто все- таки «заложил мину»? Хрущев, при котором страна была единой, в которой даже не возникал вопрос «Чей Крым» и жила мирно- или нынешние правители, которые разорвали страну на клочки- и сделали это в чисто шкурных интересах. Потому, что каждый из местных князьков мечтал стать Президентом. Кстати: Патриотические умники и Ленина обвиняют в той же «мине замедленного действия». Это по поводу его принципа построения Советского Союза как добровольного объединения республик, с правом выхода... Вот только при Советской власти о выходе из состава СССР никто не помышлял. Страну развалил не Ленин, а Россию лишил Крыма не Хрущев. Виновники- те самые партийные боссы, которые видели себя Президентами.... Или кто- то наивно думает, что если бы победил сталинский проект- то Россия не развалилась бы по своим национальным границам, когда развалилась экономика, а вслед за экономическим базисом не рухнула и идеологическая надстройка- вера в коммунизм? А местные князьки не наплевали бы на конституцию? Так что, уж если и обвинять кого- то- то, пожалуй, Горбачева. Катастрофическое падение государственности началось с него. С его пустой, никчемной болтовни про «перестройку». Он, конечно, понимал, что назрели реформы. Но у него не оказалось политической воли, чтобы эти реформы провести в жизнь. Его вина- в безволии и интеллигентской болтовне там, где нужна была политическая воля и твердость в достижении цели.
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