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Царьград

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Собеседование по русскому перед ОГЭ ужесточили: Пошаговый разбор, как подготовиться за 6 месяцев и не завалить допуск

Собеседование по русскому перед ОГЭ ужесточили: Пошаговый разбор, как подготовиться за 6 месяцев и не завалить допуск

Ваш ребёнок весь год готовился к ОГЭ, но его просто не допустили к экзамену. Причина – не сдал итоговое собеседование по русскому.

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