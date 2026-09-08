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Царьград

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В Воронежской области 20 апреля до +20°, местами дожди и туман

В Воронежской области 20 апреля до +20°, местами дожди и туман

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в регионе в течение дня. В отдельных районах возможны небольшие дожди, местами переходящие в умеренные, тогда как юго-восточная часть области останется преимущественно без осадков.

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