В Воронежской области 20 апреля до +20°, местами дожди и туман

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в регионе в течение дня. В отдельных районах возможны небольшие дожди, местами переходящие в умеренные, тогда как юго-восточная часть области останется преимущественно без осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Трамп, не дави»:...
- "Человек автомати...
- M Приставы выдворил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым