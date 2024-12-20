Звезды делят детей: чьи наследники страдают из-за разборок родителей

Бывший муж Пелагеи снова сорвал своей дочери отпуск. Что артистка и хоккеист Иван Телегин не могут поделить уже четыре года? Из-за чего 11-летний сын Агаты Муцениеце отписался от нее в соцсетях? Почему дети певицы Нюши живут в другой стране? И собирается ли мать воссоединиться с наследниками? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».