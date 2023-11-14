"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

Politiki.net 81K подписчиков Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".