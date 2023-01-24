Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Ну и хорошо, что она не назвала ни даты ни страны...Глоба: «Обещали я...
  • Ol Solos
    Томара Глоба - заурядная прошмандовка, стырившая у своего бывшего средневековые шаблоны одурманивания. Цыганки прут т...Глоба: «Обещали я...
  • Лариса Шукайло
    А том,что мир стоит на пороге ядерной войны, не говорил только ленивый. Ничего нового не добавила Глоба.Глоба: «Обещали я...

Железняк о Кошмал: «Если человек ожесточен — значит, ему плохо. Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся»

Железняк о Кошмал: «Если человек ожесточен — значит, ему плохо. Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся»

В прошлом году Анна Кошмал, сыгравшая Женю в «Сватах», вылила ушат грязи на коллег по сериалу. Актрисе не по нраву, что Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Олеся Железняк защищают свою страну и поддерживают российскую власть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх