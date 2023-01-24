В прошлом году Анна Кошмал, сыгравшая Женю в «Сватах», вылила ушат грязи на коллег по сериалу. Актрисе не по нраву, что Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Олеся Железняк защищают свою страну и поддерживают российскую власть.