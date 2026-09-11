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Редкоземельные металлы стали основной темой переговоров с Индией

Редкоземельные металлы стали основной темой переговоров с Индией

Россия и Индия ускоряют подготовку совместных проектов в сфере редкоземельных металлов. Они постепенно становятся одним из наиболее перспективных направлений промышленного сотрудничества двух стран.

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