Автомобиль SsangYong Korando 2020 года в Донецке - 2 500 000 руб

Машина в отличном состоянии как на фото, пригнана из Кореи год назад с пробегом 42000км, ездили только на отдых по трассе так как машина вторая в семье, ездила жена, все менялось вовремя все масла и фильтра, в машине есть все кроме датчика слепых зон, камеры 360 и эл.