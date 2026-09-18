Автомобиль SsangYong Korando 2020 года в Донецке - 2 500 000 руб

Машина в отличном состоянии как на фото, пригнана из Кореи год назад с пробегом 42000км, ездили только на отдых по трассе так как машина вторая в семье, ездила жена, все менялось вовремя все масла и фильтра, в машине есть все кроме датчика слепых зон, камеры 360 и эл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮЕ Автоматика АБГ-20...
- ИВ Щенки цвергпинчер...
- MB 1-ая квартира в К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым