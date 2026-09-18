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Копеечка - Объявления Донбасса

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Автомобиль SsangYong Korando 2020 года в Донецке - 2 500 000 руб

Автомобиль SsangYong Korando 2020 года в Донецке - 2 500 000 руб

Машина в отличном состоянии как на фото, пригнана из Кореи год назад с пробегом 42000км, ездили только на отдых по трассе так как машина вторая в семье, ездила жена, все менялось вовремя все масла и фильтра, в машине есть все кроме датчика слепых зон, камеры 360 и эл.

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