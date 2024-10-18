Беглов: Интернациональный фестиваль «Золотая осень» помогает иностранным студентам интегрироваться в российскую культуру

Он проводится с 2012 года В четверг, 17 октября, на территории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого прошёл гала-концерт студенческого фестиваля национальных культур «Золотая осень».
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