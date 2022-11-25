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В середине семидесятых годов прошлого века армейское руководство США публично заявило, что у Америки есть автономные средства ответного удара

В середине семидесятых годов прошлого века армейское руководство США публично заявило, что у Америки есть автономные средства ответного удара

﻿﻿В середине семидесятых годов прошлого века военное руководство США публично заявило, что у Америки есть автономные средства возмездия.

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