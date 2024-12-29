Революция в лечении рака: новый препарат показал 100% успех в испытаниях!

Революция в лечении рака: Достарлимаб показал 100% успех в испытаниях! Новый метод с использование действующего вещества достарлимаб стал революционным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями, удостоившись статуса «прорывной терапии» в терапии рака прямой кишки.
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