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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Бюджетники считают, что они не обязаны платить налоги....Долги бюджетников...
  • лина любимцева
    Именно так!!!Китай вводит безв...
  • лина любимцева
    Китайцы уже ОККУПИРОВАЛИ Байкал... И  загадили уже его. Бз разрешения строят свои дома на берегах Байкала и вся их "в...Китай вводит безв...

Китай вводит безвизовый режим для шести стран - Россия в список не попала

Китай вводит безвизовый режим для шести стран - Россия в список не попала

С 1 декабря текущего года туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии получат возможность посещать КНР без визовых формальностей.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Россия похоже нужна лишь как сырьевой придаток для Китая!
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12 час.
лина любимцева
Китайцы уже ОККУПИРОВАЛИ Байкал... И  загадили уже его. Бз разрешения строят свои дома на берегах Байкала и вся их &quot;внутренняя инфраструктура&quot; выливается прямиком в Байкал. А китаёзы ГАДЯТ ОТМЕННО! Один -за десятерых!!  А наши власти хвост поджали перед Китаем.
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12 час.
лл
лина любимцева
Именно так!!!
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12 час.

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