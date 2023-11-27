Китай вводит безвизовый режим для шести стран - Россия в список не попала

лина любимцева

Китайцы уже ОККУПИРОВАЛИ Байкал... И загадили уже его. Бз разрешения строят свои дома на берегах Байкала и вся их "внутренняя инфраструктура" выливается прямиком в Байкал. А китаёзы ГАДЯТ ОТМЕННО! Один -за десятерых!! А наши власти хвост поджали перед Китаем.