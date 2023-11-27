С 1 декабря текущего года туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии получат возможность посещать КНР без визовых формальностей.
Китай вводит безвизовый режим для шести стран - Россия в список не попала
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Россия похоже нужна лишь как сырьевой придаток для Китая!
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12 час.
лина любимцева
Китайцы уже ОККУПИРОВАЛИ Байкал... И загадили уже его. Бз разрешения строят свои дома на берегах Байкала и вся их "внутренняя инфраструктура" выливается прямиком в Байкал. А китаёзы ГАДЯТ ОТМЕННО! Один -за десятерых!! А наши власти хвост поджали перед Китаем.
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12 час.
лл
лина любимцева
Именно так!!!
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12 час.
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