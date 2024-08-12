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Царьград

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  • Геннадий Бережнов
    Россия может всё, а вот Прохватилова мнение мало кого интересует!"Удар возмездия" ...
  • Владимир Сергеев
    Немцы тоже через Курск шли и где они?Догадки подтверди...
  • zhanna simonova
    Не нужно надеяться ни на кого.не нужно верить никому.Делай что можешь-и ты победишь.Без "лжи и фальши...

Спасли, несмотря на всё: Русские врачи не оставили без помощи пленного украинца - состояние было критическим

Спасли, несмотря на всё: Русские врачи не оставили без помощи пленного украинца - состояние было критическим

Русские врачи не оставили без помощи пленного в Клещеевке украинца, состояние которого было критическим.

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