Генсек НАТО Йєнс Столтенберг та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступають на прес-конференції в Гаазі, 14 червня 2022 року Генсек НАТО заявив про необхідність подальшого зміцнення альянсу За словами Єнса Столтенберга, НАТО необхідно підвищити свою готовність до загроз і зміцнити потенціал у сфері озброєнь НАТО слід підвищити «ступінь готовності» та зміцнити потенціал у сфері озброєнь […] Сообщение Генсек НАТО заявив про необхідність подальшого зміцнення альянсу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.