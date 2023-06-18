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«Просто невероятное достижение». Кристиан Хорнер – о 100-й победе Red Bull в Формуле 1

«Просто невероятное достижение». Кристиан Хорнер – о 100-й победе Red Bull в Формуле 1

«Просто невероятное достижение». Кристиан Хорнер – о 100-й победе Red Bull в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал историческое достижение своих подопечных на Гран При Канады.

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