Решение принято: вот кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату - опубликован список и даты

Кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату, сообщает "Пятый канал" (18+). В преддверии новогодних праздников в России актуализируется тема так называемой "тринадцатой зарплаты" — предновогоднего денежного поощрения, выплачиваемого работникам некоторых государственных организаций и крупных компаний.
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