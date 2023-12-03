Решение принято: вот кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату - опубликован список и даты

Кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату, сообщает "Пятый канал" (18+). В преддверии новогодних праздников в России актуализируется тема так называемой "тринадцатой зарплаты" — предновогоднего денежного поощрения, выплачиваемого работникам некоторых государственных организаций и крупных компаний.