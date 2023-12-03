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Закон, порядок, государство

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Решение принято: вот кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату - опубликован список и даты

Решение принято: вот кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату - опубликован список и даты

Кому из россиян точно дадут 13-ю зарплату, сообщает "Пятый канал" (18+). В преддверии новогодних праздников в России актуализируется тема так называемой "тринадцатой зарплаты" — предновогоднего денежного поощрения, выплачиваемого работникам некоторых государственных организаций и крупных компаний.

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Валерьян Смогловский
Это. Господа.из.ДУМЫ Собирают. Деньги.НА.НОВОГОДНИЕ.КАНИКУЛЫ
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