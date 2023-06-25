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Российским автомобилистам рассказали о штрафах за неправильную перевозку животных

Российским автомобилистам рассказали о штрафах за неправильную перевозку животных

Жителей России предупредили о штрафах за неправильную перевозку животных в салоне автомобиля. Нерадивых хозяев домашних питомцев может остановить сотрудник ГИБДД.

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