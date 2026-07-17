Департамент культуры Москвы: дресс-код для театров не введут

Александр Фокин, начальник управления Московского департамента культуры, заявил, что обязательный дресс-код для театров города вводиться не будет, поскольку этот вопрос остаётся в рамках морали, а не законодательства.
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