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Царьград

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Департамент культуры Москвы: дресс-код для театров не введут

Департамент культуры Москвы: дресс-код для театров не введут

Александр Фокин, начальник управления Московского департамента культуры, заявил, что обязательный дресс-код для театров города вводиться не будет, поскольку этот вопрос остаётся в рамках морали, а не законодательства.

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