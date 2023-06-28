Новый босс российских судей, Ковачич в «Сити», в Италии запретили 88-й номер, сенсация Грузии на Евро U21, легионеры «Фенера» не хотят в Россию, футболистки жалуются на бутсы и другие новости

1. Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Впервые слышите это имя? Не проблема, мы собрали все об экс-арбитре из Сербии.
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