Пенсионерка в Карелии отдала мошенникам более миллиона рублей

Крупной суммы лишилась пенсионерка из города Сортавала. Мошенникам она отдела более миллиона рублей. 74-летней жительнице города начали поступать звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками банков и правоохранительных органов.
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