Анализ прогнозов ПМЭФ-2023: о чем нам говорит реальность Ирэн ОрлонскаяНа Петербургском международном экономическом форуме эксперты не только обсуждают актуальные экономические вопросы, но и делают прогнозы о развитии экономики как в недалеком, так и в долгосрочной перспективе.