Вводится запрет на бумажные обращения в госорганы до 2025 года

На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Министерства финансов России Максут Шадаев объявил о планах своего ведомства ввести запрет на обращения бизнеса в госорганы в любой форме, кроме электронной, к концу 2025 года.
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