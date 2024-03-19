Лаборатория ЦЕРН планирует уволить почти 500 сотрудников, связанных с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекращает сотрудничество с примерно 500 экспертами, связанными с Россией, к концу ноября, информирует представитель ЦЕРН Арно Марсолье, передает РИА Новости.
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