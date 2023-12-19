ЕJР: детская психотравма может вызывать хронический болевой синдром у взрослых

Ученые из Макгиллского университета в Канаде в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, которые пережили травматические события в детстве, повышен риск развития хронического болевого синдрома.
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