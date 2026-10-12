Юрист Козьякова: какие данные опасно отправлять в нейросети

Юрист Наталия Козьякова предупредила, что при работе с нейросетями нельзя раскрывать персональные данные, пароли, финансовые и медицинские сведения, а также служебную информацию, поскольку запросы могут использоваться для дообучения моделей и не защищены от утечек.