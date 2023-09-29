В России заведено первое дело об отсутствии маркировки рекламы в Telegram

У рынка к этому закону было очень много вопросов еще до его принятия. Большую часть прецедентный кейс, как оказалось, так и не снялФедеральная антимонопольная служба предъявила претензии телеграм-каналу «Мой Нижний Новгород».
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