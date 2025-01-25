Телебашня Петербурга окрасится цветами Ленты Ленинградской Победы

В понедельник, 27 января, Санкт-Петербургский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включит на телебашне особый сценарий в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, чтобы почтить память о стойкости ленинградцев и мужестве защитников города.