Медведев отреагировал на оскорбления Соболева болельщиками «Зенита»

Кричалки звучали в матчах с «Кайратом» и «Знаменем труда» Александр Медведев высказался об оскорбительных кричалках со стороны фанатов петербургского «Зенита» по отношению к нападающему Александру Соболеву.
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