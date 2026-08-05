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SPLETNIK

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Сати Казанова назвала дочь санскритским именем

Сати Казанова назвала дочь санскритским именем

Сати Казанова раскрыла имя дочери, которую она родила в 42 года. Девочку назвали необычным именем — Анагха, что в переводе с санскрита означает "невинная", "чистая", "непогрешимая", "совершенная", "любящая", "сострадательная".

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