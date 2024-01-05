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Почти Фаберже. Высокие цены на куриные яйца в 2024 году могут снизиться

Почти Фаберже. Высокие цены на куриные яйца в 2024 году могут снизиться

Одним из наиболее подорожавших продуктов в 2023 году неожиданно стали куриные яйца. По мнению генерального директора Росптицесоюза Галины Бобылевой, в наступившем году ценовых скачков уже не будет, и летом возможно снижение цен, но ключевые проблемы отрасли остаются нерешенными.

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