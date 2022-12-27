Скатные крыши начали чистить от снега и наледи после травмы ребенка в Новосибирске

77 кровельщиков, 2600 дворников и 133 снегоуборочные машины убирают дворы и крыши Новосибирска. Как заявили в городском департаменте ЖКХ, из тех дворовых территорий, которые срочно нуждаются в уборке после снегопадов, убрано чуть больше половины.