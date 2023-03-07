Economist: В ЕС и США снижается уровень поддержки помощи Украине

В США и странах Европы упал уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России, пишет журнал The Economist со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с британской компанией по анализу данных YouGov.
В США и странах Европы упал уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России, пишет журнал The Economist со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с британской компанией по анализу данных YouGov.
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