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Economist: В ЕС и США снижается уровень поддержки помощи Украине

Economist: В ЕС и США снижается уровень поддержки помощи Украине

В США и странах Европы упал уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России, пишет журнал The Economist со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с британской компанией по анализу данных YouGov.

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