Какова вероятность у Bitcoin обновить в этом году исторический максимум Спойлер -25%.

Аналитик Тимоти Петерсон предсказал позитивное будущее для Bitcoin к концу 2024 года. По его мнению, есть 60% вероятность того, что биткоин превысит $50,000 к октябрю, и даже 25% шанс установить новый исторический максимум.
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