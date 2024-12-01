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Пакистан получил уникальный шанс присоединиться к мировым энергетическим гигантам

Пакистан получил уникальный шанс присоединиться к мировым энергетическим гигантам

Пакистан стоит на пороге значительных перемен, связанных с недавним открытием, возможно, крупнейших в мире месторождений нефти и газа вблизи его побережья.

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