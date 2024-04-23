Bloomberg: Трампу грозят проблемы с деньгами из-за судебных расходов

У Трампа осталось всего 6,8 миллиона долларов на судебные издержки © AP Photo / Matt Rourke Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ У Трампа заканчиваются деньги на суды, сообщает Bloomberg.
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