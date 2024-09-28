Сдача Угледара: ВСУ теряют устойчивость на фронте

Как сообщает Forbes, бригада Вооружённых Сил Украины (ВСУ) начала отступать с позиций в Угледаре. Оборона 72-й механизированной бригады была нарушена по всей линии фронта, и её боеспособность оказалась под вопросом.
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