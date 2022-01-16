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Миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье

Миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье, заявили в Минобороны.

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