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Тайфун обрушился на лагерь во время съемок «Новых звезд в Африке» с Бузовой

Тайфун обрушился на лагерь во время съемок «Новых звезд в Африке» с Бузовой

Во время съемок второго сезона проекта «Новые звезды в Африке» тайфун снес палаточный лагерь. Подробностями съемок реалити-шоу на фестивале радио «Дача» «Удачные песни» поделилась певица Ольга Бузова, сообщило NEWS.

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Виктор Луговой
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