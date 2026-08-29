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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Что на самом деле скрывает русский алфавит?

Что на самом деле скрывает русский алфавит?

Привычный нам набор из тридцати трёх букв, который мы учим в детстве, на поверку оказывается не просто системой знаков для записи звуков.

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Модест

Ну и что на самом деле скрывает русский алфавит? Тема не раскрыта, а только обозначена как аннотация исследования. Такой очень крупный галоп.