Тварь ли дрожащая или право имеет

Ростислав Ищенко Много раз говорил, что Марк Твен был великим журналистом, которого читают до сих пор, потому что ему повезло попасть в журналистику в период, когда СМИ уже были, а «профессионалов», учивших профессии журналиста в специальных учебных заведениях, ещё не было.
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А зачем нужны "жаренные" факты, может где то и правдивые, но чаще от инсайдеров, если мы не можем никак на это повлиять, да и этих писак власть не читает. И денежное обеспечение их скоро закончится и останется ОБС