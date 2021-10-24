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«Перемирие России и США нужно для того, чтобы убрать с нейтральной полосы геополитические "жертвы" холодной войны»

«Перемирие России и США нужно для того, чтобы убрать с нейтральной полосы геополитические "жертвы" холодной войны»

О том, как Китай и Россия «дезертировали» с идеологического фронта, а США в Белоруссии не выиграли, но и не проиграли, а также о том, как геополитические «клоуны» - Польша и Литва, того не подозревая, помешали гибридной интервенции режима Лукашенко, а ещё о перспективе «эпохи солдатских президентов» в Америке и о том, почему с русофобкой Нуланд лучше договариваться, чем с неотроцкистом Блинкеном, еженедельнику «Звезда» рассказал кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев © facebook.

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Анатолий Полтар
Поначалу я очень настороженно относился к Евстафьеву постолку-поскольку он профессор ВШи. Но чем дальше, тем больше я утверждался в понимании того, что он аналитик самой высокой пробы и человек приличный (наш человек). И что еще ему в плюс, он чрезвычайно артистичен, и реакция у него не хуже чем у Соловьева.

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