«Перемирие России и США нужно для того, чтобы убрать с нейтральной полосы геополитические "жертвы" холодной войны»

О том, как Китай и Россия «дезертировали» с идеологического фронта, а США в Белоруссии не выиграли, но и не проиграли, а также о том, как геополитические «клоуны» - Польша и Литва, того не подозревая, помешали гибридной интервенции режима Лукашенко, а ещё о перспективе «эпохи солдатских президентов» в Америке и о том, почему с русофобкой Нуланд лучше договариваться, чем с неотроцкистом Блинкеном, еженедельнику «Звезда» рассказал кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев © facebook.