Зенитно-ракетный комплекс С-300: история разработки и основные технические характеристики Ирэн ОрлонскаяРоссийская зенитная ракетная система С-300 давно заслужила репутацию одной из самых мощных и надежных в мире.
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