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В Риге прошел пикет против запрета образования на русском

28 авгу­ста в цен­тре Риги состо­я­лась пуб­лич­ная акция про­те­ста, орга­ни­зо­ван­ная Лат­вий­ской ассо­ци­а­ци­ей в под­держ­ку школ с обу­че­ни­ем на рус­ском язы­ке (ЛАШОР).

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