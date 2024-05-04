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Страстная суббота: Святой Прокул, народные приметы и запреты 4 мая 2024 года

Страстная суббота: Святой Прокул, народные приметы и запреты 4 мая 2024 года

4 мая 2024 года православные христиане отмечают Великую Субботу, последний день Страстной Седмицы. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и имеет особую значимость в календаре церковных праздников.

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