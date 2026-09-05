10 бразильских футболистов из 90-х, которых невозможно забыть

90-е стали для бразильского футбола особенным временем. В начале десятилетия команда ещё искала свою игру и постепенно менялась, но уже через несколько лет снова оказалась среди главных сил мирового футбола.
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